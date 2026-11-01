برداشت انار از باغ دو هکتاری شهرستان ساوجبلاغ برای نخستین بار آغاز شده است؛ محصولی که با توجه به سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و نیاز آبی نسبتاً کمتر، می‌تواند به توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و تغییر الگوی کشت در استان البرز کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به پیش‌بینی تولید بیش از ۶۰ تن انار از این باغ در سال جاری گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ هکتار باغ انار در این شهرستان وجود دارد.

کاظمی افزود: توسعه باغ‌های انار با توجه به ظرفیت تولید مناسب و سازگاری این محصول با شرایط اقلیمی منطقه، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کشاورزان در راستای افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب باشد.

آتش‌پیکر، معاون توسعه و باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ نیز از حمایت این مجموعه برای احداث باغ‌های جدید و جایگزینی درختان فرسوده و کم‌بازده خبر داد و گفت: هزینه تهیه نهال‌های تأییدشده در قالب یارانه بلاعوض به کشاورزان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

وی افزود: متقاضیان همچنین می‌توانند از مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی برای انتخاب نهال مناسب، کاشت و مدیریت اصولی باغ بهره‌مند شوند.

توسعه کشت انار در ساوجبلاغ، علاوه بر کمک به مدیریت منابع آب، ظرفیت گسترش صنایع تبدیلی، تولید فرآورده‌هایی مانند آب‌انار و کنسانتره و توسعه بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان البرز باشد.