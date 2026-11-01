

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چهارمین دوره مسابقات مهارت کارکنان وظیفه سپاه الغدیر استان یزد با رقابت ۲۵۰ سرباز در ۱۲ رشته مهارتی برگزار شد؛ رقابتی که برگزیدگان آن به مرحله کشوری مسابقات راه پیدا می‌کنند.

در این رقابت‌ها، شرکت‌کنندگان توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی خود را در رشته‌های مختلف به نمایش گذاشتند تا برگزیدگان این مرحله، جواز حضور در مرحله کشوری مسابقات مهارتی سربازان را کسب کنند.

دبیر قرارگاه مهارت‌آموزی سپاه الغدیر استان یزد، با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات، درباره برنامه‌های مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و نقش آن در ارتقای توانمندی‌های شغلی سربازان توضیح داد.

مهدی ترابی، با تشریح ظرفیت‌های مهارت‌آموزی و اهمیت سنجش توانایی‌های تخصصی، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار تأکید کرد.

برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات استانی، پس از ارزیابی و معرفی نهایی، به مرحله کشوری مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه راه خواهند یافت.