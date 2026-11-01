سامانه دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی قوه قضائیه به طور رسمی و با هدف نظارت برخط مردم بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی گفت: درخواست‌های ثبت‌شده از طریق سامانه به هیئت‌های بازرسی مستقر در ۳۱ استان کشور ارجاع می‌شود و در صورت احراز نقض حقوق شهروندی، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با ناقضان انجام خواهد شد.

محمدرضا صارمی با اشاره به تشکیل هیئت مرکزی حقوق شهروندی افزود: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در ادامه، دو دستورالعمل از سوی رؤسای قوه قضاییه، یکی در سال ۱۳۸۳ و دیگری در سال ۱۴۰۳، در این زمینه ابلاغ شد که بر اساس آنها هیئت مرکزی حقوق شهروندی تشکیل شده است.

صارمی با تشریح ترکیب اعضای این هیئت گفت: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دبیر جلسه که رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی است، اعضای این هیئت هستند.

رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی چهار محور اصلی فعالیت در حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد: حسن برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف شده و همچنین نظارت بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و عملکرد ضابطان.

صارمی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون حقوق شهروندی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴، رعایت حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مربوط مورد توجه قرار گرفت و جرم‌انگاری شد و بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی مراجع قضایی موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند.

صارمی افزود: در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع انضباطی و انتظامی پیگیری می‌شود و چنانچه رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: در جریان بررسی‌ها و بازرسی‌ها، چنانچه رعایت حقوق شهروندی از سوی کارکنان احراز شود، با توجه به کثرت مراجعات و افزایش حجم پرونده‌ها، کارکنانی که عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌اند، مورد تشویق قرار می‌گیرند.

این سامانه در جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سراج دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، دانش رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی دادستان انتظامی قضات و محمدرضا صارمی رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه افتتاح شد.

صارمی همچنین گفت: در نخستین جلسه هیئت مرکزی حقوق شهروندی پس از تمدید دوره مسئولیت ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، شش دستور کار بررسی خواهد شد و تصمیمات و دستورات مربوط نیز در اسرع وقت به هیئت‌های بازرسی سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

آغاز فعالیت رسمی سامانه برای پیگیری مطالبات شهروندان

صارمی در ادامه به راه‌اندازی سامانه ارتباطی شهروندان با دفتر حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در دستورالعمل سال ۱۴۰۳، ریاست قوه قضاییه بر ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل ارتباط شهروندان با دفتر حقوق شهروندی تأکید کرد. بر همین اساس، این سامانه با تلاش‌های انجام‌شده به مدت یک ماه به‌صورت آزمایشی فعالیت کرد تا ایرادات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود.

صارمی با اعلام آغاز فعالیت رسمی این سامانه اظهار کرد: پس از رفع اشکالات اعلام‌شده، این سامانه از امروز به‌صورت رسمی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

صارمی درباره نحوه استفاده از این سامانه گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (https://same.eadl.ir/home) (سامع) و استفاده از کد ثنای خود وارد سامانه شوند. متن قانون حقوق شهروندی نیز در این بستر قرار گرفته است تا افراد بتوانند مطالبات و درخواست‌های خود را در چارچوب مفاد این قانون ثبت و ارسال کنند.

به گفته صارمی، درخواست‌های ثبت‌شده از طریق سامانه به هیئت‌های بازرسی مستقر در ۳۱ استان کشور ارجاع می‌شود و این هیئت‌ها موظف به بررسی موضوعات هستند.

هیئت مرکزی نیز بر روند رسیدگی و پیگیری مطالبات نظارت خواهد کرد تا در صورت احراز نقض حقوق شهروندی، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با ناقضان این حقوق انجام شود.

صارمی تأکید کرد: شهروندان علاوه بر اعلام موارد نقض حقوق شهروندی، می‌توانند رضایت و قدردانی خود را از برخورد مناسب کارکنان دستگاه قضایی نیز از طریق این سامانه اعلام کنند تا همکارانی که در تعامل با مراجعان رفتار شایسته‌ای دارند، مطابق پیش‌بینی‌های قانونی مورد تشویق قرار گیرند.