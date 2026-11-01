به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: این میزان توزیع در حالی محقق شده، که در ماه‌های گذشته، بخش تأمین و توزیع کود‌های کشاورزی با محدودیت‌ها و دشواری‌های متعددی از جمله شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت کود و محدودیت در تحویل محصول از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی مواجه بوده است.

رضا نژاداحمدی با تأکید بر مسوولیت و نقش حمایتی این واحد در پشتیبانی از بخش کشاورزی افزود: تأمین به‌موقع کود‌های شیمیایی یارانه‌دار و توزیع مناسب آن در استان، از اولویت‌های اصلی شرکت است و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای استمرار خدمت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.

وی گفت:در حال حاضر از نظر موجودی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی، کمبودی در استان وجود ندارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با آمادگی کامل، تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را دنبال می‌کند.

اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) محسوب می‌شود.

شرایط متنوع آب و هوایی این استان، استعداد تولید انواع محصولات را دارد به‌گونه‌ای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصولات دانه‌دار و هسته‌دار کشت می‌شود.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.

تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است، همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تن برآورد می‌شود.