رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر نقش کلیدی مدارس در فرهنگ‌سازی ایمنی، از اجرای مانور‌های عملی پناه‌گیری با هدف تبدیل آموزش‌های نظری به مهارت‌های کاربردی برای دانش‌آموزان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز از برگزاری مانور پناه‌گیری در مدرسه با محوریت آمادگی در شرایط بحران نظامی، هم‌زمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ و با یادمان شهید دکتر فریدون عباسی خبر داد.

امید جابری، با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در کاهش آسیب‌پذیری جامعه در برابر تهدید‌های نوین اظهار کرد: یکی از ارکان اساسی پدافند غیرعامل، ارتقای سطح آگاهی و آمادگی عمومی برای مواجهه صحیح با شرایط اضطراری است.

او افزود: مدارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محیط‌های تجمع دانش‌آموزان، جایگاه ویژه‌ای در آموزش اصول ایمنی و فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل دارند و اجرای مانور‌های عملی می‌تواند ضمن آشنایی دانش‌آموزان با رفتار‌های صحیح هنگام بروز بحران، میزان آمادگی و تاب‌آوری آنان را افزایش دهد.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، توسعه آموزش‌های کاربردی و ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی در میان اقشار مختلف جامعه است؛ چراکه آگاهی و توانمندسازی مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و صیانت از جان شهروندان دارد.

در ادامه این برنامه، محمد میرزایی، کارشناس پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، با تشریح اهداف اجرای مانور پناه‌گیری در مدارس گفت: در شرایط بحران نظامی، آشنایی با اصول پناه‌گیری، شناسایی فضا‌های امن، حفظ خونسردی، پرهیز از رفتار‌های هیجانی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی از جمله مهارت‌های ضروری است که باید به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

میرزایی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌های پدافند غیرعامل در محیط‌های آموزشی خاطرنشان کرد: آموزش مؤثر زمانی تحقق پیدا می‌کند که افراد بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی به کار بگیرند. دانش‌آموزان نیز می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به خانواده‌ها، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ ایمنی و آمادگی عمومی ایفا کنند. تحقق پدافند مردم‌محور مستلزم مشارکت آگاهانه همه اقشار جامعه و نهادینه‌سازی فرهنگ آمادگی در برابر تهدیدهاست.

این مانور با همکاری دبیرستان دخترانه برادران ابراهیمی، آموزش‌وپرورش، جمعیت هلال‌احمر، سازمان خدمات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری شیراز و نیروی انتظامی و در چارچوب برنامه‌های هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ و با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» برگزار شد.