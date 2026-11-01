به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مربی مسئول مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۲ سمنان، در تبیین اهداف و دستاورد‌های این برنامه ارزشمند با اشاره به نقش بی‌بدلیل داستان در رشد فکری کودکان اظهار داشت: قصه‌گویی ابزاری قدرتمند برای شکوفایی ذهن و روح کودکان است. در جلسه‌های اخیر مرکز، با انتخاب داستان زیبای «جوجه‌تیغی» و همگام با فصل پاییز، تلاش کردیم مفاهیم عمیق و پیچیده‌ای نظیر پذیرش تفاوت‌ها، دوستی با تغییر‌های طبیعت و سازگاری با محیط پیرامون را به زبان ساده، هنرمندانه و قابل فهم به هنرجویان نوباوه منتقل کنیم.

فرزانه‌سادات طاهری، در ادامه با تأکید بر ابعاد روان‌شناختی این فرآیند افزود: قصه‌گویی در سنین نوباوه نقش مستقیمی در تقویت حافظه شنیداری، پرورش تخیل خلاق و ایجاد همدلی در کودک دارد. هنگامی که نوباوه ما با شخصیت «جوجه‌تیغی» همراه می‌شود و چالش‌های او را لمس می‌کند، در واقع می‌آموزد که چگونه با تمام ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود، جایگاه ارزشمندش را در این جهان پیدا کند. به عبارت دیگر، ما در این کارگاه‌ها با زبان جادویی قصه، در حال ساختن پایه‌های استوار «هویت» در وجود کودکان هستیم.

مربی این کارگاه محترم ترحمی، قصه‌گوی برگزیده و پیشکسوت در استان سمنان است.