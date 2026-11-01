به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس دادگستری شهرستان گرمسار از تعیین تکلیف قانونی حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از منازل سازمانی و سایر اماکن متعلق به اداره آموزش و پرورش این شهرستان در قالب ۲۴ واحد خبر داد .

فرشید صفدری گفت: با ورود قانونی دستگاه قضایی شهرستان، این اراضی و اماکن به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بازگشته و تحت مدیریت این اداره قرار گرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان گرمسار افزود: در همین راستا، وضعیت حقوقی و قانونی ۲۴ واحد از منازل سازمانی و سایر اماکن مربوط به اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار، به مساحت حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع، تعیین تکلیف شد و این اراضی و اماکن بار دیگر در اختیار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرار گرفت تا تحت مدیریت این اداره ساماندهی و اداره شود.

به گفته وی ، تعیین تکلیف این اراضی و اماکن بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق پیگیری‌های دستگاه قضایی شهرستان انجام‌شده است.