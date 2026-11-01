مهلت شرکت دانش‌آموزان آذربایجان غربی در پویش «هم‌کلاسی من، قهرمان من» تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است و آثار از طریق پیام‌رسان‌های بله، سروش و ایتا دریافت می‌شود.

مهلت ارسال آثار به پویش «هم‌کلاسی من، قهرمان من» تا ۱۲ آبان

مهلت ارسال آثار به پویش «هم‌کلاسی من، قهرمان من» تا ۱۲ آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پویش دانش‌آموزی «هم‌کلاسی من، قهرمان من» با هدف معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی زندگی شهدای دانش‌آموز برگزار می‌شود.

دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی تا ۱۲ آبان فرصت دارند با تولید آثار هنری و رسانه‌ای در قالب پوستر، پادکست، استوری، کلیپ و انیمیشن روایتگر زندگی و ایثار شهدای دانش‌آموز باشند.

در این پویش، دانش‌آموزان می‌توانند با بهره‌گیری از خلاقیت و توانمندی‌های هنری و رسانه‌ای خود، روایتگر زندگی و مجاهدت شهدای دانش‌آموز باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا دوازدهم آبان ۱۴۰۵ از طریق شناسه @iranema_tv در پیام‌رسان‌های بله، سروش و ایتا ارسال کنند.