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مهلت شرکت دانشآموزان آذربایجان غربی در پویش «همکلاسی من، قهرمان من» تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است و آثار از طریق پیامرسانهای بله، سروش و ایتا دریافت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پویش دانشآموزی «همکلاسی من، قهرمان من» با هدف معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی زندگی شهدای دانشآموز برگزار میشود.
دانشآموزان استان آذربایجان غربی تا ۱۲ آبان فرصت دارند با تولید آثار هنری و رسانهای در قالب پوستر، پادکست، استوری، کلیپ و انیمیشن روایتگر زندگی و ایثار شهدای دانشآموز باشند.
در این پویش، دانشآموزان میتوانند با بهرهگیری از خلاقیت و توانمندیهای هنری و رسانهای خود، روایتگر زندگی و مجاهدت شهدای دانشآموز باشند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا دوازدهم آبان ۱۴۰۵ از طریق شناسه @iranema_tv در پیامرسانهای بله، سروش و ایتا ارسال کنند.