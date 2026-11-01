مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از آمادگی این سازمان برای تسهیل حضور دانشگاه‌های ایران در پاکستان و هند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمدعلی ربانی در نشست مشترک کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل، مدیران جذب دانشجوی بین الملل دانشگاه‌ها و رایزن فرهنگی ایران در پاکستان با سازمان امور دانشجویان، ضمن تشریح تجارب موفق برگزاری هفته‌های علم و فناوری در مسکو، اندونزی و عمان، از آمادگی کامل این سازمان برای تسهیل حضور دانشگاه‌های کشور در پاکستان و هند خبر داد و بر ضرورت استمرار ارتباطات برخط و شبکه‌سازی مستمر میان دانشگاه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تبیین ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات در تسهیل دیپلماسی علمی پرداخت و با اشاره به تجربیات ارزشمند سال‌های اخیر در برگزاری رویداد‌های مشترک فرهنگی و علمی افزود : ما طی یک تا دو سال گذشته برنامه‌ریزی‌هایی را در قالب هفته‌های فرهنگی پیش‌بینی کردیم که بستر مناسبی را برای حضور دانشگاه‌ها در رویداد‌های بین‌المللی فراهم کرد ؛ به طوری که نمونه بارز آن اخیراً در مسکو، سال گذشته در اندونزی با حضور نمایندگان حدود ۱۳ دانشگاه کشور و همچنین در کشور‌های عراق و عمان با عنوان «هفته علم و فناوری ایران» به اجرا درآمد و ارتباطات بسیار سازنده‌ای میان دانشگاه‌های ایران و کشور‌های میزبان شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه این تجربه موفق می‌تواند به‌ویژه در منطقه شبه‌قاره شامل پاکستان و هند با قدرت تکرار شود، گفت : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمادگی کامل دارد تا فضا را برای حضور نمایندگان دانشگاه‌ها در کنار رایزنان فرهنگی همزمان با برنامه‌های نمایشگاهی تسهیل کند تا فرصتی مغتنم برای تعاملات پایدار فراهم شود .

ضرورت استمرار ارتباطات دوجانبه و تشکیل شبکه تبادل اطلاعات

ربانی بر اهمیت پایداری ارتباطات علمی تأکید کرد و پیشنهاد داد: در کنار رویداد‌های حضوری، نمایندگی‌های فرهنگی ما در پاکستان و شبه‌قاره این امکان را فراهم کنند تا ارتباطات دوجانبه میان دانشگاه‌های ایران و پاکستان به صورت مستمر و برخط تداوم یابد؛ به ویژه با دانشگاه‌هایی که پیش‌تر تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند، این تعاملات می‌تواند با واسطه‌گری و حمایت رایزنی‌های فرهنگی به‌خوبی تسهیل و تقویت شود.

وی همچنین به عنوان گامی عملیاتی در جهت هماهنگی بیشتر میان اضلاع این دیپلماسی پیشنهاد کرد: ایجاد یک بستر ارتباطی مستقیم در شبکه‌های اجتماعی میان مدیران دانشگاهی حاضر در نشست، رایزنی‌های فرهنگی در پاکستان و نمایندگی‌های منطقه شبه‌قاره (شامل هند و بنگلادش)، بستر مناسبی برای به اشتراک‌گذاری تجارب، تبادل سریع اطلاعات و هم‌افزایی بیشتر فراهم می‌کند. هر چه این ارتباطات تسهیل و پایدارتر شود، طبیعتاً دستاورد‌های ملموس‌تری در حوزه جذب و همکاری‌های بین‌المللی حاصل خواهد شد.

ربانی ، ضمن تشکر مجدد از برگزاری این جلسات پرثمر و سازنده و با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزار شده با حضور فعال نمایندگان دانشگاه‌ها، از استمرار حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برنامه‌های تحولی سازمان امور دانشجویان خبر داد.