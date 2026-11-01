سخنگوی دولت گفت: ملت ایران همواره توانسته است از دل دشواری‌ها ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی خود را شکوفا کند و از این بزنگاه تاریخی نیز عبور خواهد کرد.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما: فاطمه مهاجرانی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فرهنگی امین الضرب به شرایط دشوار کشور در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: سال ۱۴۰۴ با فشار و چالش‌های بی‌سابقه‌ای همراه بود؛ قرار بود جمهوری اسلامی از بین برود و تجزیه شود، اما این مردم و نیرو‌های نظامی بودند که ایستادند و کسب کار‌ها و فعالان اقتصادی هم با تاب آوری در برابر این تهدید‌ها مقاومت کردند.

وی افزود: کشور هر سه ضلع جنگ، از رویارویی نظامی تا خشونت خیابانی و فشار‌های اقتصادی را تجربه کرده است، امروز هیچ‌کس فارغ از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی نیست و همه اقشار جامعه، از صاحبان کسب‌وکار‌های بزرگ تا حقوق‌بگیران، با فشار‌های اقتصادی مواجه‌اند.

مهاجرانی با تاکید بر ضرورت عبور از مرحله بیان مشکلات و حرکت به سمت ارائه راهکار‌ها گفت: بیان سختی‌ها به‌تنهایی کافی نیست؛ اگرچه می‌تواند تا حدی از درد‌ها بکاهد، اما برای عبور از بحران باید اقدامات موثر و راهکار‌های عملی انجام داد.

وی گفت:اتاق تهران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در دوران جنگ، تلاش ارزشمندی برای آموزش تاب‌آوری به بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داد.

سخنگوی دولت نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و گفت: رسانه‌ها باید در کنار انعکاس دغدغه‌های مردم، اقدامات مثبت و واقعی دولت و بخش خصوصی را نیز به اطلاع جامعه برسانند؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون امید نمی‌تواند از بحران‌ها عبور کند.

مهاجرانی گفت: در جنگ رسانه‌ای امروز، ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی ظرفیت قابل‌توجهی برای انتقال هدفمند پیام‌ها و متناسب‌سازی محتوا با نیاز و ذائقه مخاطبان دارند. رسانه‌های کشور نیز باید خود را به این ابزار‌ها مجهز کنند تا بتوانند در کنار سایر ارکان، در تاب‌آوری کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران افزود: ایران ملتی است که حتی از دل حمله مغول نیز توانسته دستاورد‌های بزرگی همچون رصدخانه مراغه را پدید آورد. ملت ایران همواره توانسته است از دل دشواری‌ها ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی خود را شکوفا کند و از این بزنگاه تاریخی نیز عبور خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: ما شاهد هم دلی در بخش خصوصی هستیم، یکی از کارآفرینان برای جلوگیری از تعدیل نیرو، به کارکنان خود پیشنهاد داده بود که به‌جای اخراج تعدادی از همکاران، همه با کاهش بخشی از حقوق خود موافقت کنند. چنین اقدامی جلوه‌ای از شکوه انسانیت و همبستگی اجتماعی است.

مهاجرانی گفت: رسانه یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری جامعه است و باید در کنار یکدیگر بایستیم.

وی از اتاق بازرگانی تهران برای برگزاری جشنواره امین الضرب و توجه به رویکرد فرهنگی و نقش اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: هر خبر مثبت و واقعی از اتفاقات امیدبخش در جامعه، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارها، می‌تواند مانند چراغی مسیر عبور جامعه از تاریکی را روشن کند.