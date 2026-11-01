به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این رزمایش با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌ها برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و به محوریت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد.

سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در ارتباط برخط با استان‌ها، با اعلام رمز «یا فاطمه‌الزهرا (س) » ، آغاز مانور سراسری را اعلام کرد

مهدی پاک‌طینت، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره به اجرای این رزمایش در ۱۴ مرکز این استان گفت : در این مانور، تأمین سوخت، عملکرد مولد‌های برق اضطراری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از منابع جایگزین تأمین برق و زمان اتصال برق، مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.

این رزمایش با محوریت پدافند ترکیبی و با شعار سواد رسانه‌ای، سپر مخاطب در جنگ شناختی و با هدف تبیین الگوی جنگ ترکیبی دشمن و راهبرد دفاع ترکیبی اجرا شد.

مصطفی خاتمی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با اشاره به اهمیت برگزاری این رزمایش، گفت: هدف این مانور مشترک، افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط مختلف و اطمینان از تداوم ارائه خدمات به مردم در زمان بروز بحران و اختلال در شبکه برق و افزایش تاب آوری است.

در این رزمایش، موضوعاتی همچون پیش‌بینی، پیشگیری و افزایش تاب‌آوری در حوزه پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گرفت.

در جریان اجرای این مانور، برق مراکز هدف به مدت ۱۰ دقیقه قطع شد و زمان وارد مدار شدن مولد‌های برق اضطراری به‌صورت دقیق ثبت و برای ارزیابی عملکرد مراکز گزارش شد.

بر اساس نتایج اولیه اعلام‌شده، میانگین زمان وصل برق اضطراری در استان سمنان کمتر ۳۰ ثانیه اعلام شد.

این شاخص‌ها با هدف بررسی سرعت واکنش، میزان آمادگی تجهیزات و قابلیت بازگشت‌پذیری تأمین برق مراکز مورد ارزیابی تیم‌های نظارتی قرار گرفت.