تشکیل گروه بازرسان افتخاری در محلات میبد و پیگیری افزایش سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان در دستور کار شورای آرد و نان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، وضعیت فعالیت نانوایی‌ها، میزان سهمیه آرد و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در نشست شورای آرد و نان شهرستان میبد با حضور سیدمهدی طباطبایی، فرماندار ویژه شهرستان، بررسی شد.

در این نشست، پیگیری برای افزایش سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان و تشکیل گروه بازرسان افتخاری با هدف تقویت نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و واحد‌های صنفی عرضه مواد غذایی به تصویب و پیگیری گذاشته شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازرسان افتخاری پس از معرفی در سطح محلات و گذراندن دوره‌های آموزشی با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

این بازرسان بر نحوه فعالیت نانوایی‌ها، کیفیت و کمیت نان، رعایت ضوابط صنفی و چگونگی عرضه کالا در فروشگاه‌های مواد غذایی نظارت خواهند داشت.

اجرای این طرح با هدف تقویت نظارت مردمی، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهرستان میبد دنبال می‌شود.