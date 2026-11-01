مدیرکل استاندارد استان قزوین در مراسم تقدیر از واحد‌های تولیدی نمونه استاندارد کشوری و استانی از انجام بیش از ۱۸ هزار آزمون روی کالا‌های تولیدی و عرضه‌شده در بازار طی یک سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،عقیلی با اشاره به اقدامات اداره‌کل استاندارد در حوزه نظارت و ارزیابی، گفت: در یک سال گذشته، ۱۸ هزار آزمون روی ۳۴۴ قلم کالا انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، ۷ هزار و ۳۵۵ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند و حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در دوره‌های آموزشی و ارزیابی اطمینان‌بخشی شرکت کردند.

مدیرکل استاندارد استان قزوین همچنین از انتخاب چهار واحد تولیدی استان به‌عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری خبر داد.





عبور از نگاه سنتی و توسعه تجهیزات استاندارد در فرآیند تولید

در این نشست، دکتر جوادی، رئیس پژوهشگاه استاندارد، با تأکید بر ضرورت نگاه نوین به استانداردسازی اظهار داشت: «استاندارد باید نقطه تلاقی منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد و در این مسیر، توانمندسازی تولیدکنندگان و تأمین منافع مصرف‌کنندگان به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه دستیابی به استانداردهای مطلوب نیازمند عبور از نگاه سنتی است، افزود: استاندارد صرفاً به محصول محدود نمی‌شود، بلکه ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید نیز باید بر اساس الزامات استاندارد مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه، ستوده، مشاور عالی رئیس سازمان ملی استاندارد، نیز با تأکید بر اهمیت مقوله آموزش گفت: آموزش نقش مهمی در ارتقای فرهنگ استاندارد دارد و باید از ظرفیت تحولات و رویکردهای جدید برای عبور از چالش‌های این حوزه بهره گرفت.

قزوین؛ سهم مهم در اقتصاد کشور و پیگیری ویژه رفع تعهد ارزی

در بخش دیگری از این نشست، استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدی و صنعتی استان تصریح کرد: واحدهای تولیدی استان، واحدهایی فعال و نمونه هستند و قزوین با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود، امروز سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی با ارزیابی مثبت از عملکرد واحدهای صنعتی استان افزود: موضوع رفع تعهد ارزی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و در همین زمینه از طریق دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مسائل مربوطه مطرح و دنبال شده است تا موانع پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود.