مدیرکل استاندارد استان قزوین در مراسم تقدیر از واحد‌های تولیدیدنمونه استاندارد کشوری و استانی از انجام بیش از ۱۸ هزار آزمون روی کالا‌های تولیدی و عرضه‌شده در بازار طی یک سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،عقیلی با اشاره به اقدامات اداره‌کل استاندارد در حوزه نظارت و ارزیابی، گفت: در یک سال گذشته، ۱۸ هزار آزمون روی ۳۴۴ قلم کالا انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، ۷ هزار و ۳۵۵ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند و حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در دوره‌های آموزشی و ارزیابی اطمینان‌بخشی شرکت کردند.

مدیرکل استاندارد استان قزوین همچنین از انتخاب چهار واحد تولیدی استان به‌عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری خبر داد.