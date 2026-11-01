به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از انهدام باند ۳ نفره قاچاق مواد مخدر وکشف ۱۳ کیلوگرم مرفین در شهرستان مهاباد، خبر داد.

سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، از ورود محموله مواد مخدر به این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: پلیس شهرستان مهاباد با انجام کار اطلاعاتی شبانه روزی و بهره گیری از شیوه‌های نوین پلیسی موفق شد قاچاقچیان و خودروی حامل مواد را در یکی از محلات شهرستان شناسایی و در طی یک عملیات منسجم خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: ماموران انتظامی در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۳ کیلوگرم مواد مخدر ازنوع مورفین که داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف و در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار سلمانی در پایان با تقدیر از همکاری‌های خوب و به موقع مردمی با پلیس، گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر همواره و با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و سوداگران مرگ بدانند پلیس با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد کرد و از شهروندان تقاضا داریم، اخبار و اطلاعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.