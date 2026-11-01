استاندار خراسان جنوبی در بازدید از دو واحد تولیدی محصولات حجاب و عفاف و پوشاک ایرانی ـ اسلامی، بر حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع تولید و تسهیل صادرات محصولات این واحد‌ها تأکید کرد.

حمایت از تولیدکنندگان ملزومات حجاب و پوشاک ایرانی ـ اسلامی در خراسان جنوبی

حمایت از تولیدکنندگان ملزومات حجاب و پوشاک ایرانی ـ اسلامی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در ادامه برنامه یکشنبه‌های صنعتی، از دو واحد تولیدی فعال در حوزه محصولات فرهنگی و پوشاک ایرانی ـ اسلامی بازدید کرد.

هاشمی در بازدید از شرکت تعاونی تولیدکننده ملزومات حجاب و عفاف، گفت: این مجموعه با بیش از پنج سال فعالیت، بیش از ۱۰۰ نوع محصول فرهنگی تولید می‌کند و توانسته با حدود ۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، برای بیش از ۱۷ نفر به‌صورت مستقیم و با پوشش بیمه اشتغال ایجاد کند که بیشتر شاغلان آن را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی با قدردانی از فعالیت این مجموعه، بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل استان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در تهیه هدایا و اقلام مورد نیاز خود، محصولات تولید داخل استان را در اولویت قرار دهند.

استاندار همچنین با اشاره به صادرات محصولات این شرکت به افغانستان، از پیگیری برای فراهم کردن فضای مناسب عرضه محصولات در بازارچه‌های مرزی خبر داد و گفت: مسائل مالیاتی و رفع تعهدات ارزی این واحد نیز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌شود.

هاشمی در ادامه از واحد تولیدی فعال در زمینه پوشاک ایرانی ـ اسلامی نیز بازدید کرد.

استاندار گفت: حمایت از تولیدکنندگان محصولات ایرانی ـ اسلامی، علاوه بر تقویت تولید داخلی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

در این بازدید، با تأکید بر حمایت از توسعه فعالیت این مجموعه، برای پرداخت تسهیلات و همچنین رونمایی از دو نوع چادر حجاب در شورای اجتماعی استان قول مساعد داده شد.