به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید عرفان نقیبی، مسعود راحت و محمدحسین محمدی، ورزشکاران اسکیت رول‌بال خراسان رضوی، با ارائه عملکرد مطلوب در مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی، موفق به کسب جایگاه و دعوت به اردوی آماده‌سازی جوانان کشور شدند.

این ورزشکاران در تاریخ هفت و هشتم آبان‌ماه در آکادمی اسکیت پارمیس تهران، تمرینات خود را تحت نظر سرمربی تیم ملی اسکیت رول‌بال جوانان پیگیری کردند.

این برنامه با هدف آمادگی بیشتر ورزشکاران برای حضور در مراحل بعدی انتخابی و رقابت‌های پیش‌رو برگزار شده است.