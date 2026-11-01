به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار فرزاد اکبری گفت: ماموران پلیس اسلام آبادغرب هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکر سوخت مشکوک و از آن بازرسی کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از کامیون توقیفی، ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۵۵ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

سردار اکبری همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.