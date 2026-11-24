در شهرستان ماهنشان از ۲۶۰ کلاس درس ۱۶۰ کلاس به سامانه های نوین آموزشی مجهز شده است.

ماهنشان ، پیشرو در هوشمند سازی مدارس در استان زنجان

ماهنشان ، پیشرو در هوشمند سازی مدارس در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هوشمندسازی مدارس گامی برای عدالت آموزشی و تحول در شیوه‌های یادگیری

طی دو سال اخیر، با تخصیص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار، بیش از ۲هزارو ۱۰۰ تجهیزات هوشمند به ۱۴ منطقه آموزشی استان تحویل شده است که شهرستان ماهنشان در اجرای این طرح پیشگام است

در ماهنشان از ۲۶۰ کلاس درس ۱۶۰ کلاس به این سامانه نوین آموزشی مجهز شده است.

اقدامی که ضمن گشودن افق‌های تازه در مسیر آموزش فناورانه، می‌تواند الگویی برای گسترش عدالت آموزشی در مناطق کمتر‌برخوردار باشد.