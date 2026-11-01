سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از پوشش پنج میلیون و ۷۲۰ هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در برنامه‌های واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داریوش سرگزی گفت: پیشگیری از بیماری‌های دامی، کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی، از محور‌های اصلی فعالیت این مجموعه برای حفاظت از سلامت عمومی و امنیت غذایی استان است.

وی افزود: گستردگی جغرافیایی استان، جمعیت دامی، ظرفیت‌های دامپروری، طیور و آبزیان و همچنین موقعیت مرزی سیستان و بلوچستان، مسئولیت‌های دامپزشکی را در حوزه پیشگیری، مراقبت و نظارت بهداشتی گسترده‌تر کرده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تلاش مجموعه دامپزشکی استان بر این است که خدمات پیشگیرانه و نظارتی در نزدیک‌ترین نقطه به محل استقرار دام و فعالیت تولیدکنندگان ارائه شود تا ضمن حفظ سلامت دام، از سرمایه اقتصادی دامداران نیز حفاظت شود.

سرگزی با اشاره به اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج میلیون و ۷۲۰ هزار نوبت سر دام سبک و سنگین استان در قالب برنامه‌های مختلف واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه بیان کرد: پیشگیری، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای مقابله با بیماری‌های دامی است و اجرای برنامه‌های بهداشتی می‌تواند احتمال بروز خسارت‌های اقتصادی ناشی از بیماری را کاهش دهد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: نمونه‌برداری، تشخیص آزمایشگاهی و بررسی موارد مشکوک، برای شناسایی و کنترل بیماری‌ها در دام زنده و فرآورده‌های خام دامی و خوراک دنبال می‌شود که در این ارتباط در شش ماهه سال جاری تعداد ۱۶ هزار ۲۹۶ مورد آزمایش در آزمایشگاه‌های اداره کل دامپزشکی استان انجام شده است.

سرگزی خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان دارای ۳۸ درمانگاه و ۳۵ داروخانه دامپزشکی، ۲۶ مرکز مایه‌کوبی، دو شرکت پخش استانی دارو و واکسن و یک آزمایشگاه فعال است؛ ظرفیت‌هایی که در کنار خدمات بخش دولتی، در ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی استان نقش دارند.