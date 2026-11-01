اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در پی انتشار تصاویری از حضور حیات‌وحش در محدوده معدن سرب و روی مهدی‌آباد بهادران، درباره موقعیت این معدن و الزامات حفاظت از گونه‌های جانوری در این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، این معدن در یکی از زیستگاه‌های طبیعی منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران قرار دارد و فعالیت و مجوز‌های آن مربوط به پیش از ارتقای سطح حفاظتی منطقه است؛ از این رو محدوده فعالیت معدن بخشی از عرصه زیستی گونه‌های جانوری منطقه محسوب می‌شود و مشاهده حیات‌وحش در آن با توجه به شرایط جغرافیایی و اکولوژیک منطقه، دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، موضوع مهم در چنین شرایطی، نحوه مدیریت فعالیت‌های انسانی و میزان رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در مجاورت زیستگاه‌های حیات‌وحش است.

خوشبختانه با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی مسئولان معدن، آموزش و آگاهی‌بخشی به کارکنان درباره نحوه صحیح مواجهه با حیات‌وحش و رعایت الزامات حفاظتی، شرایط قابل قبولی برای تردد و حضور گونه‌های جانوری در بخش‌هایی از این محدوده فراهم شده است.

همچنین کارکنان معدن موظف‌اند توصیه‌های محیط زیستی را رعایت کرده و از هرگونه تعقیب، آزار یا ایجاد مزاحمت برای جانوران خودداری کنند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به اینکه برخی گونه‌های جانوری در صورت نبود تهدید مستقیم و فراهم بودن امنیت و آرامش نسبی، می‌توانند در مجاورت فعالیت‌های انسانی نیز به حیات خود ادامه دهند، تأکید کرد: مشاهده حیات‌وحش در محدوده معدن را می‌توان نشانه‌ای از تداوم استفاده گونه‌های جانوری از زیستگاه دانست؛ هرچند ارزیابی دقیق وضعیت زیستگاه و میزان سازگاری فعالیت‌های معدنی با حیات‌وحش، نیازمند پایش مستمر و بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی است.

در این اطلاعیه همچنین با اشاره به سابقه فعالیت و مجوز‌های قبلی معدن و اجتناب‌ناپذیر بودن تداوم فعالیت آن در شرایط موجود، بر ضرورت رعایت کامل ضوابط و الزامات زیست‌محیطی تأکید شده است.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در پایان اعلام کرد: با مدیریت مسئولانه، نظارت مستمر، آموزش کارکنان و ترویج فرهنگ احترام به حیات‌وحش می‌توان زمینه همزیستی مسئولانه فعالیت‌های انسانی و معدنی با گونه‌های جانوری را فراهم کرد.