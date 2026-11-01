به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسن همیانی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس گفت: بامداد امروز مرکز پیام خبر انفجار گاز در خانه‌ای در خیابان قدس را اعلام کرد و آتش‌نشانان بی‌درنگ به محل اعزام شدند.

وی افزود: دو دستگاه خودروی عملیاتی و نجات در این مأموریت حضور یافتند. نیرو‌های آتش‌نشانی در محل با مردی حدوداً ۲۵ ساله روبه‌رو شدند که به دلیل نشت گاز بخاری، سیگاری روشن کرده بود. انفجار ناشی از آن شیشه‌های ساختمان را تخریب کرده و موجب سوختگی این مرد شده بود.

به گفته آقای همیانی، همزمان از اورژانس، اداره گاز و کلانتری درخواست کمک شد. آتش‌نشانان مصدوم را به فضای باز منتقل و انشعابات گاز ساختمان را قطع کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی قدس ادامه داد: مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد و محل حادثه نیز به مأموران کلانتری ۱۲ تحویل داده شد.