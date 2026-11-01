

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه خبری گاردین، بر همین اساس، شاخص نزدک طی یک هفته نزدیک به هزار میلیارد دلار و در یک ماه حدود دو هزار میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. این ریزش در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های کلان در هوش مصنوعی تردید پیدا کرده‌اند.

شاخص نزدک ۱۰۰ در ماه اکتبر بیش از ۵.۸ درصد کاهش یافت و شاخص «S&P ۵۰۰» نیز روز جمعه بیش از یک درصد افت کرد. هم‌زمان سهام اینتل با سقوط نزدیک به ۳۰ درصدی مواجه شد که عمدتاً ناشی از پیش‌بینی سود کمتر از انتظار این شرکت بود.

سهام آلفابت نیز پس از اعلام افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بیش از ۱۲ درصد سقوط کرد و حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار این شرکت کاسته شد. علاوه بر این، آمازون ۱.۸ درصد و انویدیا ۳.۱ درصد افت کردند.

افزایش پیش‌بینی هزینه‌های زیرساختی شرکت‌هایی مانند متا، آلفابت و آمازون، نگرانی‌ها درباره فاصله میان سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و تحقق سودآوری را تشدید کرده است. همچنین نرخ‌های بهره بالا فشار مضاعفی بر چشم‌انداز توسعه مراکز داده وارد کرده‌اند.