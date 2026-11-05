شهر اردبیل با داشتن نزدیک به ۲ هزار هکتار بافت فرسوده، جزو شهر‌هایی است که با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کند و سال هاست تلاش می‌شود دغدغه ساکنان در این مناطق برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بافت‌های فرسوده، یکی از چالش‌های مهم در شهر‌های مختلف ایران است.

شهر اردبیل هم با داشتن نزدیک به ۲ هزار هکتار بافت فرسوده، جزو شهر‌هایی است که با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کند و سال هاست تلاش می‌شود دغدغه ساکنان در این مناطق برطرف شود.

بازآفرینی و رفع ناپایداری بافت ­های فرسوده شهری، چند سالیست به موضوعی جدّی و محوری برای سازمان‌های ذیربط تبدیل شده است.