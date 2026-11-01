معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی، از استقبال گسترده گروه‌های گردشگری از جاذبه‌های متنوع این استان و ورود ۵۰ گروه گردشگر به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، گفت: از آغاز مهر تاکنون، بیش از ۵۰ گروه گردشگری در قالب تور‌های سازمان‌یافته از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور، از جمله استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، وارد استان شده و از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان بهره‌مند شده‌اند.

عرب با تأکید بر اهمیت ترویج الگو‌های صحیح سفر، افزود: تور‌های دارای مجوز که توسط آژانس‌های معتبر برگزار می‌شوند، نقشی کلیدی در تأمین چرخه معیشت پایدار جوامع محلی ایفا می‌کنند.

به گفته وی سفر با تور‌های مجاز، علاوه بر تضمین امنیت و کیفیت، تجربه‌ای غنی و اصیل را برای مسافران رقم می‌زند.

عرب گفت: شهرستان‌های قائنات و طبس بیشترین آمار گردشگری استان را به خود اختصاص دادند.