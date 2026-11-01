

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی در نشست خبری در سی و‌سومین سالروز تاسیس سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: تغییر قیمت محسوسی در کالا ها ایجاد شده، تعزیرات هم شعب بیشتری برای رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه گرانی تشکیل داد، برای هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها پیشنهاد دادیم قرارگاه واحدی برای اصلاح و نظارت بر بازار وقیمت ها تشکیل شود ۱۵ دستگاه گرد هم آمدند تا بتوانیم قیمت ها را کنترل کنیم و با گران فروشی برخورد شود.



وی افزود: در حال حاضر حضور بازرسین در بازار محسوس است با همکاری استانداری تهران ۱۳۰۰ بازرس آموزش دیدند و بر قیمت ها نظارت می کنند و در حال رصد بازار هستند اطمینان میدهیم با افزابش بازرسان رها شدگی‌در بازار وجود ندارد .

ئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون بیش از ۲۹ هزار پرونده مربوط به ارز صادراتی وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده است. بر اساس میزان ارز صادراتی، پرونده‌ها به استان‌ها ارسال شده و نزدیک به ۶ هزار پرونده نیز برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.



فرهادی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: با توجه به زمان وصول پرونده‌ها و گزارش‌های دریافتی در مراحل مختلف، در ابتدا برای صادرکنندگان پیامک هشدار ارسال کردیم تا نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام کنند و ارز حاصل از صادرات را مطابق قانون به چرخه اقتصادی بازگردانند.

وی افزود: در این پیامک‌ها به صادرکنندگان اعلام شد که در صورت عمل نکردن به تعهدات، برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود و این موضوع می‌تواند به محکومیت قانونی منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضمانت اجرای قانونی عدم رفع تعهد ارزی گفت: بر اساس قانون، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، به پرداخت یک‌پنجم مبلغ ارز تعهدشده به‌عنوان جریمه محکوم می‌شوند. همچنین اگر ظرف سه ماه این جریمه را پرداخت نکنند و همچنان تعهد ارزی خود را انجام نداده باشند، معادل کل ارز بازنگردانده‌شده بر مبنای نرخ آزاد به جریمه آن‌ها اضافه خواهد شد.

فرهادی ادامه داد: در نتیجه ارسال این پیامک‌های هشدار، نزدیک به ۲.۵ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف و رفع تعهد شده است. حدود ۸۰۰ صادرکننده نیز با ارائه گواهی‌های بانک مرکزی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازگشت این میزان ارز را به سازمان گزارش کرده‌اند.

وی درباره پرونده‌های ارجاعی به شعب تعزیرات گفت: از نزدیک به ۶ هزار پرونده ثبت‌شده، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی شده و در این پرونده‌ها بیش از ۳۴ همت جریمه نقدی، بر اساس همان یک‌پنجم جریمه پیش‌بینی‌شده در قانون، صادر شده است.



رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این پرونده‌ها، حدود ۵۵۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی موضوع حکم قرار گرفته است.

فرهادی با تأکید بر اهمیت فعال شدن دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازگشت ارز صادراتی گفت: پس از تشکیل این هیئت، دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی را بر عهده دارند، پیگیری‌های خود را افزایش داده‌اند و صادرکنندگان را برای فروش ارز یا انجام واردات مجاز توسط خود یا دیگران، مطابق مقررات، ملزم به اجرای تعهدات می‌کنند.



معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: طی دست‌کم دو سال گذشته، بیش از ۷ هزار پرونده مربوط به خروج ارز یا طلا توسط مسافران در فرودگاه‌های کشور در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که بخش عمده گزارش‌های مربوط به فرودگاه تهران بوده است.

وی با اشاره به مقررات خروج ارز و طلا از کشور اظهار کرد: در تمام کشورها برای خروج ارز و طلا مقررات مشخصی وجود دارد و میزان مجاز خروج نیز با توجه به قوانین هر کشور متفاوت است.

فرهادی ادامه داد: در کشور ما خروج بیش از ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرز هوایی و بیش از ۲ هزار یورو از مرز زمینی ممنوع است. همچنین خروج طلا، سکه و شمش از مرزهای کشور ممنوع است و تنها طلای ساخته‌شده تا سقف ۱۵۰ گرم برای هر فرد مجاز است.

وی تأکید کرد: هر فرد، اعم از زن یا مرد، می‌تواند حداکثر ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده همراه خود از کشور خارج کند، اما خروج بیش از این میزان یا همراه داشتن سکه و شمش طلا، مشمول مقررات مربوط به تخلفات خروج غیرمجاز خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده برای برخی مسافران گفت: در بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در سازمان، افراد طلای ساخته‌شده همراه داشته‌اند، اما به وزن آن توجه نکرده‌اند و همین موضوع آن‌ها را با پرونده‌های قضایی مواجه کرده است.

وی افزود: قانون برای این تخلفات ضمانت اجرا در نظر گرفته است و موضوع اطلاع نداشتن یا نداشتن سوءنیت، لزوماً مانع اجرای مقررات نمی‌شود؛ بنابراین افرادی که قصد خروج از کشور دارند، باید پیش از سفر درباره میزان ارز و طلای مجاز قابل خروج اطلاع کافی کسب کنند.

فرهادی با بیان اینکه مسئله صرفاً به خروج کالا از کشور محدود نمی‌شود، هشدار داد: ممکن است فردی به دلیل غفلت یا هر علت دیگری بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده همراه خود از کشور خارج کند، حتی اگر قصد فروش آن را نداشته باشد و بخواهد طلا را دوباره بازگرداند.

وی ادامه داد: چنین فردی ممکن است هنگام خروج از کشور مقصد نیز با مشکلات قانونی مواجه شود و درگیر پرونده‌های قضایی و رسیدگی‌های انتظامی در آن کشور شود؛ ازاین‌رو لازم است مسافران پیش از خروج، مقررات مربوط به حمل ارز و طلا را به‌دقت رعایت کنند.