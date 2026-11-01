مسئول تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در حکمی حمیدرضا مسعودی را به‌عنوان سرپرست شرکت نفت و گاز پارس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرخ علیخانی در حکم سرپرست شرکت نفت و گاز پارس بر ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برنامه‌های مصوب و ایجاد تحول مثبت و پایدار در مجموعه تأکید کرده است.

حمیدرضا مسعودی در کارنامه خود سوابقی از جمله معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس، مدیر مهندسی و ساختمان شرکت پایانه‌های نفتی ایران، مدیر طرح‌های مهندسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیرعامل پتروپارس و مجری طرح توسعه قطعه‌های ۱۴ و ۱۹ پارس جنوبی را دارد.

حکم مسئول تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت به حمیدرضا مسعودی به شرح زیر است:

«نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان سرپرست شرکت نفت و گاز پارس منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از توانمندی‌های همکاران و ظرفیت‌های موجود در مجموعه، در راستای تحقق اهداف سازمان، ارتقای بهره وری و پیشبرد برنامه‌های مصوب گام‌های مؤثری بردارید.

انتظار می‌رود با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق نسبت به ایجاد تحول مثبت و پایدار در آن مجموعه اهتمام لازم را به عمل آورید.»