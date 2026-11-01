لیگ یک‌روزه کتاب‌خوانی «مسجد، محله و کتابخانه» همزمان با سراسر کشور، با حضور گروه‌های شرکت‌کننده در کتابخانه مرکزی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این دوره از لیگ کتاب‌خوانی، از میان ۱۳۰ گروه شرکت‌کننده، ۴۰ گروه به مرحله استانی راه یافتند که در نهایت دو گروه برتر به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

نتایج نهایی این رقابت‌ها در هفته کتاب و کتاب‌خوانی اعلام خواهد شد.

بیشتر بدانیم :

در لیگ کتاب‌خوانی «مسجد، محله و کتابخانه»، علاقه‌مندان به کتاب در قالب گروه‌های کتاب‌خوان و با مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده، به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی استادان پاسخ می‌دهند. گروه‌هایی که از دانش و اطلاعات بیشتری درباره کتاب‌های معرفی‌شده برخوردار باشند، به‌عنوان گروه‌های برتر این رقابت شناخته خواهند شد.

این رویداد فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت فعالیت‌های گروهی کتاب‌خوانی و افزایش مشارکت علاقه‌مندان در برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.