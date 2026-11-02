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در آستانه یومالله ۱۳ آبان، دانشآموزان قیداری با برگزاری همایشی ویژه، بر اهمیت پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه استکبارستیزی در میان نسل جوان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با نزدیک شدن به یوم الله ۱۳ آبان، برنامهای با محوریت تبیین ارزشهای ملی، تقویت روحیه استکبارستیزی و ترویج فرهنگ علمآموزی در مدارس استان زنجان برگزار شد و دانشآموزان با تأکید بر نقش علم و دانش در پیشرفت کشور، بر میثاق خود با وطن تأکید کردند.
در این برنامه، دانشآموزان با اشاره به اهمیت علم در حفظ استقلال و اقتدار کشور، تلاش علمی و تحصیلی را یکی از مهمترین راههای مقابله با تهدیدها و دستیابی به خودکفایی دانستند.
یکی از محورهای این مراسم، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و رزمندگان مدافع میهن و تأکید بر ادامه راه آنان از مسیر دانشاندوزی، تلاش و مسئولیتپذیری بود.
مربیان و دانشآموزان نیز با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان بهعنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت آگاهیبخشی به نسل نوجوان و تقویت روحیه استقلالطلبی و خودباوری تأکید کردند.
در پایان این برنامه، دانشآموزان با شعار «وطن، مشق همیشه ماست» بر تعهد خود برای تلاش در مسیر علمآموزی، پیشرفت ایران و خدمت به میهن تأکید کردند.
این برنامه با هدف تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و پیوند ارزشهای میهنی با مسئولیت علمی و اجتماعی نسل نوجوان برگزار شد.