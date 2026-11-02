در این برنامه، دانش‌آموزان با اشاره به اهمیت علم در حفظ استقلال و اقتدار کشور، تلاش علمی و تحصیلی را یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تهدیدها و دستیابی به خودکفایی دانستند.

یکی از محورهای این مراسم، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و رزمندگان مدافع میهن و تأکید بر ادامه راه آنان از مسیر دانش‌اندوزی، تلاش و مسئولیت‌پذیری بود.

مربیان و دانش‌آموزان نیز با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان به‌عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان و تقویت روحیه استقلال‌طلبی و خودباوری تأکید کردند.

در پایان این برنامه، دانش‌آموزان با شعار «وطن، مشق همیشه ماست» بر تعهد خود برای تلاش در مسیر علم‌آموزی، پیشرفت ایران و خدمت به میهن تأکید کردند.

این برنامه با هدف تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و پیوند ارزش‌های میهنی با مسئولیت علمی و اجتماعی نسل نوجوان برگزار شد.