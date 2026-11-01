به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت محدود تعاونی‌های مرزنشینان استان گفت: اکنون ۱۳ تعاونی با مجموع ۱۶۴ هزار عضو در استان وجود دارد که رفع تعهدات ارزی و به‌روزرسانی مجامع عمومی و هیئت مدیره‌ها از مهم‌ترین الزامات احیای فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت مرزی آنها است.

ضیائی، با اشاره به وضعیت فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان استان افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی تنها تعداد محدودی از این تعاونی‌ها فعالیت دارند.

وی افزود: تعاونی‌های مرزنشینان در شهرستان‌هایی از جمله نهبندان، درح و زیرکوه حضور دارند و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مرز‌های شرقی کشور، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه تجارت مرزی، رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانوار‌های مرزنشین ایفا کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سال ۱۳۹۷ افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌های مرزنشینان، موضوع رفع تعهد ارزی ناشی از فعالیت‌های صادراتی سال‌های گذشته است که موجب محدود شدن فعالیت اقتصادی بسیاری از این شرکت‌ها شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات ساختاری برخی از شرکت‌ها افزود: علاوه بر موضوع رفع تعهد ارزی، به‌روز نبودن مجامع عمومی و پایان یافتن دوره قانونی هیئت‌مدیره‌ها از دیگر موانع مهم فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان است.

ضیائی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی استان افزود: هم‌مرزی خراسان جنوبی با افغانستان فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری و فعالیت‌های صادراتی فراهم کرده و تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانند با رفع موانع موجود، سهم مؤثری در بهره‌برداری از این ظرفیت داشته باشند.

وی گفت: احیای فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان علاوه بر توسعه تجارت مرزی، می‌تواند زمینه افزایش درآمد خانوار‌های مرزنشین، ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت معیشت ساکنان مناطق مرزی را فراهم کند.