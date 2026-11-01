به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، این زمین‌لرزه حدود ساعت ۷:۱۵ صبح به وقت محلی و در عمق تقریبی ۳۵۰ کیلومتری زمین ثبت شد. بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی ژاپن، بیشترین شدت لرزش در مقیاس لرزه‌ای این کشور، درجه ۳ بود که در بخش‌هایی از استان فوکوشیما به ثبت رسید.

همچنین در بخش‌هایی از استان‌های میاگی، ایباراکی، توکیو و مناطق دیگری از شرق و شمال‌شرق ژاپن لرزش‌هایی با شدت کمتر احساس شد. نکته قابل توجه آنکه با وجود قرار داشتن کانون زمین‌لرزه در نزدیکی استان میه، لرزش محسوس‌تر در مناطق دورتر، به‌ویژه فوکوشیما، ثبت شد.

کارشناسان لرزه‌شناسی این الگوی پراکندگی را از ویژگی‌های برخی زمین‌لرزه‌های عمیق می‌دانند؛ پدیده‌ای که در آن امواج لرزه‌ای در امتداد صفحات تکتونیکی فرورونده، به مناطق دورتر منتقل می‌شوند و در نتیجه ممکن است نقاطی دور از کانون زمین‌لرزه لرزش بیشتری احساس کنند.

سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده است این زمین‌لرزه خطر وقوع سونامی به همراه ندارد. تاکنون نیز گزارشی از خسارت گسترده یا تلفات ناشی از این رویداد منتشر نشده است.