به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد (گل‌ها: مورگان راجرز در دقیقه ۵۰ و کول پالمر ۶۴)



بورنموث ۲ - ۰ لیدزیونایتد

برنتفورد ۲ - ۰ ناتینگام فارست

هال سیتی ۲ - ۲ ایپسویچ تاون

کاونتری سیتی ۳ - ۱ ساندرلند

منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون (گل: یاسین عیاری در دقیقه ۱۱)



آستون ویلا ۱ - ۱ فولام

تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس

برنامه - یکشنبه ۱۰ آبان:

لیورپول - آرسنال

نیوکاسل یونایتد - اورتون



در جدول لیگ برتر انگلیس تیم‌های منچسترسیتی با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های آرسنال با ۲۱ امتیاز دوم و تیم‌های برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.