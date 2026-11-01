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هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلیس فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد (گلها: مورگان راجرز در دقیقه ۵۰ و کول پالمر ۶۴)
بورنموث ۲ - ۰ لیدزیونایتد
برنتفورد ۲ - ۰ ناتینگام فارست
هال سیتی ۲ - ۲ ایپسویچ تاون
کاونتری سیتی ۳ - ۱ ساندرلند
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون (گل: یاسین عیاری در دقیقه ۱۱)
آستون ویلا ۱ - ۱ فولام
تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس
برنامه - یکشنبه ۱۰ آبان:
لیورپول - آرسنال
نیوکاسل یونایتد - اورتون
در جدول لیگ برتر انگلیس تیمهای منچسترسیتی با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای آرسنال با ۲۱ امتیاز دوم و تیمهای برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.