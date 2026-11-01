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مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۲۶ میلیارد تومان حق بیمه تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و بیمهشدگان شهری و روستاییان و عشایر در استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،الهی راد گفت: کمیته امداد از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان حق بیمه تأمین اجتماعی برای هزار و ۵۳۰ نفر از زنان سرپرست خانوار شهری تحت حمایت کمیته امداد و پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز برای هزار و ۱۵۸ نفر از بیمهشدگان روستایی و عشایری استان پرداخت کرده است.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۱ نفر از بیمهشدگان شهری، روستایی و عشایری با بهرهمندی از خدمات بیمهای، بازنشسته شدهاند.
الهی راد ادامه داد: بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، یکی از برنامههای حمایتی کمیته امداد برای تقویت امنیت اقتصادی این گروه از مددجویان و فراهمکردن زمینه برخورداری آنان از مستمری بازنشستگی است که در این طرح، زنان سرپرست خانوار واجد شرایط در بازه سنی ۴۵ تا ۵۵ سال، پس از بررسی و معرفی مددکاران و طی مراحل مربوط، از حمایت پرداخت حق بیمه برخوردار میشوند.
وی افزود: در سال گذشته نیز ۶۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان، پس از پرداخت حق بیمه و تکمیل مراحل قانونی، بازنشسته شدند و از مزایای بازنشستگی بهرهمند شدند.