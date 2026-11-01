به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،الهی راد گفت: کمیته امداد از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان حق بیمه تأمین اجتماعی برای هزار و ۵۳۰ نفر از زنان سرپرست خانوار شهری تحت حمایت کمیته امداد و پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز برای هزار و ۱۵۸ نفر از بیمه‌شدگان روستایی و عشایری استان پرداخت کرده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۱ نفر از بیمه‌شدگان شهری، روستایی و عشایری با بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، بازنشسته شده‌اند.

الهی راد ادامه داد: بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، یکی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای تقویت امنیت اقتصادی این گروه از مددجویان و فراهم‌کردن زمینه برخورداری آنان از مستمری بازنشستگی است که در این طرح، زنان سرپرست خانوار واجد شرایط در بازه سنی ۴۵ تا ۵۵ سال، پس از بررسی و معرفی مددکاران و طی مراحل مربوط، از حمایت پرداخت حق بیمه برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در سال گذشته نیز ۶۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان، پس از پرداخت حق بیمه و تکمیل مراحل قانونی، بازنشسته شدند و از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شدند.