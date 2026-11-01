به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز دوشنبه (به ویژه امروز بعد از ظهر) استان تحت تاثیر امواج بارشی قرار می‌گیرد که، سبب ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید و تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی (بویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی) خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین در این ایام کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی دور از انتظارنیست. شمال خلیج فارس تا اواخر روز دوشنبه در برخی از ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته بهبهان و آغاجاری با دمای ۳۷ و دهدز با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز (فرودگاه) ۳۳ و ۲۰.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.