به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی از ششم تا هشتم آبان ماه اظهار کرد: در پی وقوع این حوادث، ۵۲۵ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۱۶۸ نفر برای دریافت خدمات به مراکز درمانی منتقل و ۵۳ نفر نیز در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با اشاره به انجام عملیات‌های تخصصی نجات افزود: در این بازه زمانی، ۲۵ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی انجام شد و ۴۵ نفر نیز از خدمات امدادی شامل اسکان اضطراری ۱۸ نفر، انتقال ۹ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام امدادی میان ۲۰ نفر بهره‌مند شدند. همچنین عملیات تخلیه آب از ۳ باب منزل مسکونی انجام گرفت.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها با مشارکت ۹۲۱ نیروی عملیاتی در قالب ۳۲۴ تیم امدادی به اجرا درآمد و نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر در این مدت برای ارائه خدمات امدادی و نجات به هموطنان در حوادث مختلف حضور داشتند.