مردم خراسان جنوبی در دویست و چهل و پنجمین شب وفاداری، با حمایت از پیام رهبر معظم انقلاب در دیدارِ فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، بر پاسخ کوبنده به ماجراجویی‌های دشمن تاکید کردند.

پاسخ کوبنده به ماجراجویی‌های دشمن، خواسته مردم خراسان جنوبی در میدان داری ۲۴۵

پاسخ کوبنده به ماجراجویی‌های دشمن، خواسته مردم خراسان جنوبی در میدان داری ۲۴۵

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مردم خراسان جنوبی در دویست و چهل و پنجمین شب میدان داری، حمایت خود از پیام رهبر معظم انقلاب در دیدارِ فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح را اعلام و بر پشتیبانی از نیروهای مسلح تاکید کردند.

مردم در این اجتماع حضور جوانان و نوجوانان در میدان را باعث انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جوان دانستند.