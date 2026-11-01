وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه برق در برابر حملات و شرایط بحرانی گفت: تأمین برق مراکز حیاتی و اضطراری و استفاده از ظرفیت مولد‌های برق اضطراری، از اولویت‌های وزارت نیرو برای تضمین پایداری شبکه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، در پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده به‌کاری مولد‌های برق اضطراری مراکز دارای سطح‌بندی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به افزایش نیاز کشور به انرژی برق گفت: رویکرد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، از موضوعات مهم پیش‌روست و با توجه به مصرف بالای برق ابررایانه‌ها و سامانه‌های هوش مصنوعی، باید برای تأمین برق مورد نیاز برنامه‌ریزی کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل افزود: در کنار افزایش ظرفیت تولید، باید مصرف برق را نیز بهینه کنیم. در همین زمینه، مقابله با فعالیت ماینر‌ها و انشعاب‌های غیرمجاز برق در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه پایداری شبکه در شرایط اضطراری اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: هدف این است که شبکه برق در برابر حملات دشمن و شرایط خاص، پایدار بماند و بتواند نیاز مراکز حساس و ضروری را تأمین کند.

علی‌آبادی با اشاره به استفاده از ظرفیت مولد‌های برق اضطراری گفت: در حال حرکت به سمتی هستیم که پمپ‌های آب کشور در شرایط اضطراری از طریق فیدر‌های مختلف تغذیه شوند تا پایداری تأمین آب نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: در زمان بروز خاموشی، اولویت نخست تأمین برق مراکز اضطراری است و در ادامه از ظرفیت دیزل‌ژنراتور‌ها و ذخیره‌ساز‌های انرژی برای استمرار خدمت‌رسانی استفاده می‌شود.

وزیر نیرو همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش شمار کنتور‌های هوشمند خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده است تا پایان امسال تعداد کنتور‌های هوشمند به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه برسد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت آمادگی مولد‌های برق اضطراری تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، افزایش آمادگی و تاب‌آوری شبکه به‌گونه‌ای است که در شرایط اضطراری، تأمین برق مراکز حیاتی با مشکل مواجه نشود.