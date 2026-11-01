



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، با تشریح برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در استان فارس، اظهار کرد: مراسم امسال با محوریت استکبارستیزی و تقویت وحدت ملی برگزار می‌شود و تبیین ماهیت استکبار جهانی و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه‌ای از مهم‌ترین اهداف آن است.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی طی سال‌های گذشته افزود: به گفته امام شهیدمان، ملت ایران اجازه چپاول و غارت ثروت‌های منطقه را به آمریکا نخواهد داد و همین روحیه سلطه‌طلبانه و استکباری، یکی از عوامل اصلی تداوم تقابل با ملت ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سه مناسبت تاریخی ۱۳ آبان گفت: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، به خاک و خون کشیدن دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه رویداد سرنوشت‌سازی هستند که در این روز به یکدیگر پیوند خورده‌اند و به همین مناسبت، ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

ملک‌مکان با تأکید بر اینکه مراسم این روز به دانش‌آموزان و دانشجویان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: اگرچه دانش‌آموزان و دانشجویان محور اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان هستند، اما حضور همه اقشار جامعه در راهپیمایی و تجمعات این روز اهمیت دارد.

وی در تشریح جزئیات مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز گفت: راهپیمایی محوری این روز، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان، از ساعت ۹ از میدان شهدا آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر تعیین‌شده، در چهارراه پیروزی تجمع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در محل پایانی راهپیمایی، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، اجرای سرود، رجزخوانی، پرچم‌گردانی، قرائت قطعنامه و دیگر برنامه‌های فرهنگی و حماسی پیش‌بینی شده است.

وی از سخنرانی دکتر روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم خبر داد و افزود: در نظر داریم تصاویر شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه، در دست دانش‌آموزان حاضر در مراسم قرار گیرد تا مظلومیت این شهدا و ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شود.

ملک‌مکان با بیان اینکه این اقدام با هدف انعکاس مظلومیت دانش‌آموزان شهید در حملات اخیر انجام می‌شود، تأکید کرد: باید ابعاد این جنایات در سطح بین‌المللی تبیین و افکار عمومی جهان نسبت به آن آگاه شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در حدود ۶۲۰ نقطه شهری و برخی مناطق روستایی استان فارس خبر داد و گفت: مناطقی که از جمعیت دانش‌آموزی قابل توجهی برخوردار هستند نیز میزبان این برنامه‌ها خواهند بود.