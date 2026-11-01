در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در ایلام و شماری از شهرستان‌های استان گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بارش باران از صبح امروز در ایلام و برخی شهرستان‌ها آغاز شده و معابر شهری را دچار آب‌گرفتگی کرده است.

هواشناسی برای امروز و فردا هشدار نارنجی صادر کرده و نسبت به رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلابی شدن مسیر‌ها هشدار داده است.

کارشناسان از شهروندان خواسته‌اند از توقف در نقاط مستعد آب‌گرفتگی و حریم مسیل‌ها خودداری کنند و در محور‌های مواصلاتی با احتیاط تردد نمایند.