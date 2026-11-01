به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابراهیم پیمان‌فر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز، با اعلام این خبر گفت: این طرح در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و توجه به ساحت‌های شش‌گانه تربیتی، با حمایت و همراهی اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد و مشارکت خیر نیک‌اندیش، دکتر زارع‌زاده، اجرا و تکمیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های ورزشی در مدارس افزود: امیدواریم با بهره‌برداری از این مجموعه ورزشی، زمینه مناسبی برای ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و ایجاد محیطی بانشاط برای فعالیت‌های ورزشی آنان فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز در پایان با قدردانی از خیر نیک‌اندیش و تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح، اعتبار هزینه‌شده برای احداث و آماده‌سازی زمین چمن مصنوعی را بالغ بر ۲ میلیارد تومان اعلام کرد.