به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به صدور ۴۹ هزار میلیارد ریال جریمه برای تخلفات تعزیراتی در استان طی سال جاری گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته حدود ۵۰ درصد جرایم قطعی صادر شده، وصول شده است.

حسین نجف‌زاده افزود: امسال بیش از ۱۷ هزار پرونده تخلف در حوزه‌های کالا، خدمات، بهداشت و قاچاق در شعب تعزیراتی استان رسیدگی شده است.

نجف‌زاده گفت: نیمه نخست امسال، میزان جرایم صادر شده ۲۹۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد تعداد پرونده‌های تعزیراتی آذربایجان غربی در سال جاری مربوط به بخش کالا و خدمات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از سهم ۲۵ درصدی قاچاق کالا و ارز در پرونده‌های تعزیراتی امسال خبر داد و اظهار کرد: افزون بر ۹۰ درصد جرایم صادر شده امسال شامل حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال مربوط به این بخش است.

نجف زاده گفت: روزانه حدود ۳۰ تماس مردمی با اداره‌کل تعزیرات استان برقرار می‌شود که بیشترین حجم گزارش‌ها مربوط به تخلفات نانوایی‌ها و بیشترین شکایات مردمی مربوط به بخش خدمات خودرویی است.

وی افزود: همچنین امسال ۳۲ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان ارزی در آذربایجان غربی صادر شده است.