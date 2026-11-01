جانشین فرمانده پلیس راه استان همدان گفت: در پی بارش‌های روز‌های گذشته تصادفات منجر به خسارت در سطح راه‌های استان نسبت به روز‌های عادی ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان جانشین فرمانده پلیس راه استان همدان با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه در این بازه زمانی تصادف منجر به فوت و جرح شدید نداشتیم، اما تصادفات منجر به خسارت در سطح راه‌های استان نسبت به روز‌های عادی ۲۵ درصد افزایش یافته است

سرهنگ سید جواد حسینی با توصیه به رانندگان برای پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله مناسب با خودروی جلویی و پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی از مهم‌ترین مواردی است که رانندگان باید مدنظر قرار دهند.

وی همچنین به مه‌آلود بودن برخی محور‌های استان در ساعات پایانی شب و ابتدای صبح اشاره کرد و افزود: از رانندگان درخواست می‌کنیم در صورت امکان از سفر در این ساعات خودداری کنند و در صورت ضرورت، حتماً موارد ایمنی را رعایت کنند.

سرهنگ حسینی تصریح کرد: استفاده از چراغ‌های مه‌شکن، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب در شرایط جوی نامناسب می‌تواند به پیشگیری از حوادث رانندگی کمک کند.

وی در پایان اعلام کرد: پلیس راه استان همدان با استفاده از ۷۰ تیم خودرویی در سطح محور‌های مواصلاتی، آماده ارائه خدمات به شهروندان در شرایط جوی خاص است.