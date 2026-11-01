نماینده ولی‌فقیه در قرارگاه کربلا، با حضور در منزل خانواده شهید بو خضیری، از شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه آبادان، از ایثارگری‌ها و اقدامات خیرخواهانه این خانواده قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید اسماعیل طباطبایی در دیدار با خانواده شهید بوخضیری از شهیدای جنگ تحمیلی دوازده روزه در آبادان اظهار کرد: حضور در محضر خانواده معظم شهید، توفیقی ارزشمند برای قدردانی از ایثارگری‌ها، تلاش‌ها و اقدامات خیرخواهانه آنان است.

وی افزود: به نمایندگی از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقا حاج صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لوح تقدیری به پاس خدمات و اقدامات ارزشمند این خانواده به آنان اهدا شد و سلام و پیام تبریک نیز ابلاغ شد.

نماینده ولی‌فقیه در قرارگاه کربلا همچنین با اشاره به پیام قدردانی حجت‌الاسلام رضایی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی زمینی سپاه، گفت: امیدواریم خداوند توفیق دهد تا در گردهمایی‌های پیش‌رو، بار دیگر به‌صورت حضوری در کنار این خانواده عزیز و دیگر خانواده‌های معظم شهدا باشیم.

طباطبایی با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و خانواده‌های آنان تصریح کرد: شهدا رسالت خود را به انجام رساندند و به مقصد والای خود که همان شهادت بود، رسیدند؛ اکنون وظیفه ماست که با تأسی از رسالت زینبی، ادامه‌دهنده راه نورانی و مقدس آنان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شهدا مسیر را برای ما روشن کردند و بر ماست که همواره قدردان مقام شامخ شهدا و فداکاری‌های خانواده‌های معظم آنان باشیم. نکته: نام دو مسئول (حاج‌آقا صادقی و حاج‌آقا رضایی) را مطابق متن صوتی آورده‌ام؛ بهتر است پیش از انتشار، نام و عنوان دقیق آنها بررسی شود.

پدر شهید بوخضیری هم در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و مذهبی فرزند شهیدش، بر ضرورت حمایت مردم از رهبری و ایستادگی در برابر جنایت‌های آمریکا تأکید کرد.

وی در این دیدار اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که فرزندم جوانی شایسته و پایبند به اهل‌بیت (ع) بود و هر جا نیاز به خدمت به اهل‌بیت (ع) بود، بدون هیچ‌گونه دریغی حضور پیدا می‌کرد.

پدر شهید بوخضیری در ادامه با دعوت از مردم برای حمایت از رهبری افزود: از مردم می‌خواهم همواره پشتیبان رهبری باشند و در برابر آمریکای جنایتکار ایستادگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم پرچم جمهوری اسلامی ایران و اسلام همواره برافراشته و سرافراز بماند.