کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با هدف گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، دوره ارتقای سطح علمی قاریان ممتاز عراق را آغاز کرد. در این دوره که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بغداد برگزار می‌شود، ۱۴ نفر از نخبگان قرآنی عراق برای بهره‌مندی از دانش اساتید برجسته ایرانی به ایران دعوت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد موجانی، رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین، در این خصوص اعلام کرد که این دوره با هدف تعمیق همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو کشور و به منظور گسترش دانش قرآنی برگزار می‌شود. این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی کتائب حزب‌الله و رایزنی فرهنگی ایران در بغداد تنظیم شده است.

طبق اعلام این کارگروه، ۱۴ نفر از قاریان برجسته و مشهور عراق، شامل نخبگان قرآنی این کشور، برای شرکت در این دوره تخصصی به ایران دعوت شده‌اند.

رئیس کارگروه قرآنی تأکید کرد که هدف اصلی از برگزاری این دوره، فراتر رفتن از مهارت‌های تلاوت و تمرکز بر ارتقای سطح درک مفاهیم است. در این راستا، برنامه آموزشی بر رشته‌های تخصصی همچون علوم قرآنی، تفسیر، مفاهیم قرآن، اخلاق در قرآن و علوم تربیتی متمرکز شده است. وی همچنین اشاره کرد که بهره‌گیری از شاخه‌های علمی میان‌رشته‌ای، از جمله علوم شناختی در حوزه مباحث تفسیری، از ویژگی‌های بارز و متمایز این دوره آموزشی است.

وی افزود که رشد چشمگیر جایگاه علوم قرآنی در جمهوری اسلامی ایران — چه در حوزه حفظ و تلاوت و چه در حوزه‌های محتوایی و علوم دینی — باعث شده است تا کشورهای هم‌سو از دستاوردهای علمی ایران استقبال کنند. بر همین اساس، برگزاری این دوره در پاسخ به درخواست خودِ قاریان ممتاز عراق و از طریق رایزنی‌های فرهنگی ایران در بغداد سازماندهی شده است.

برنامه آموزشی این گروه ۱۴ نفره در شهر مشهد و در محل «دارالتفسیر» حرم مطهر رضوی برنامه‌ریزی شده است. در این دوره، اساتید برجسته‌ای همچون حاج احمد ابوالقاسمی، حاج قاسم مقدمی و حاج مهدی غلام‌نژاد به ارائه مباحث علمی خواهند پرداخت. در کنار جلسات آموزشی، این گروه از برنامه‌های زیارتی شامل زیارت بارگاه منور رضوی و بازدید از اماکن مذهبی و دیدنی مشهد نیز برخوردار خواهند بود.

پس از اتمام برنامه‌ها در مشهد، این گروه راهی شهر قم خواهند شد. در قم نیز این قاریان با حضور در محافل قرآنی، از برنامه‌های مذهبی در مسجد جامع جمکران، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و بازدید از دستاوردهای قرآنی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند می‌شوند.

رئیس کارگروه قرآنی در پایان خاطرنشان کرد که این دوره آموزشی در اواخر هفته جاری به پایان می‌رسد و فعالان قرآنی عراق روز جمعه به کشورشان بازخواهند گشت.