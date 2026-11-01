نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار» با بازخوانی حوادث صدر اسلام و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین پیوند وقایع تاریخی با رویدادهای امروز از جمله جنگ رمضان و شهادت کودکان میناب می‌پردازد.

روایت حوادث تاریخی و پیوند آن با مسائل روز در نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار»

روایت حوادث تاریخی و پیوند آن با مسائل روز در نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار» با تمرکز بر حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روی صحنه رفت.

این اثر هنری با نگاهی تطبیقی، به روایت پیوند میان وقایع تاریخی صدر اسلام با رویدادها و چالش‌های دنیای امروز پرداخته است. بازخوانی پرونده مقاومت از جمله موضوعاتی چون جنگ رمضان و یادآوری شهادت کودکان میناب در بستر این نمایش، با هدف تبیین مفهوم حقیقت، پایداری و ایستادگی در برابر ظلم دنبال می‌شود. این اثر تلاش دارد با زبانی هنری، ریشه‌های تاریخی مقاومت را به حوادث روز گره بزند.

عطیه رضایی گزارش میدهد .