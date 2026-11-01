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نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار» با بازخوانی حوادث صدر اسلام و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین پیوند وقایع تاریخی با رویدادهای امروز از جمله جنگ رمضان و شهادت کودکان میناب میپردازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار» با تمرکز بر حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روی صحنه رفت.
این اثر هنری با نگاهی تطبیقی، به روایت پیوند میان وقایع تاریخی صدر اسلام با رویدادها و چالشهای دنیای امروز پرداخته است. بازخوانی پرونده مقاومت از جمله موضوعاتی چون جنگ رمضان و یادآوری شهادت کودکان میناب در بستر این نمایش، با هدف تبیین مفهوم حقیقت، پایداری و ایستادگی در برابر ظلم دنبال میشود. این اثر تلاش دارد با زبانی هنری، ریشههای تاریخی مقاومت را به حوادث روز گره بزند.
عطیه رضایی گزارش میدهد .