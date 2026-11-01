به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بولونیا ۲ - ۱ مونزا

اودینزه ۲ - ۵ رم

میلان ۳ - ۱ اینتر (داربی میلان یا داربی دلامادونینا)



برای میلان کریستین پولیشیچ در دقیقه ۴، آدرین رابیو ۱۰ و دیه گو موریرا ۴۳ گلزنی کردند و گل تیم اینتر را آلساندرو باستونی در دقیقه ۲۲ وارد دروازه حریف کرد.

در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۵ بار برنده شده‌اند. در این بازی‌ها اینتر ۳۴۲ گل و میلان ۳۲۷ گل به ثمر رسانده‌اند.

آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.

برنامه - یکشنبه ۱۰ آبان:

کومو - ونتزیا

فروزینونه - تورینو

لاتسیو - کالیاری

لچه - جنوآ

یوونتوس - ناپولی

دوشنبه ۱۱ آبان:

ساسولو - فیورنتینا

آتالانتا - پارما



در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رم با ۲۴ و میلان با ۲۱ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.