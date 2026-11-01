به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ایوب دیزجی اصل مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدام عملی در راستای توسعه انرژی پاک، مدیریت بهینه مصرف و ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌های سازمانی گفت: فاز نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲ کیلووات و با بهره‌گیری از ۱۲ صفحه خورشیدی ۷۲۰ واتی اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های پایدار و حرکت به سمت تامین انرژی از منابع پاک از رویکرد‌های راهبردی سازمان در مسیر ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

دیزجی اصل اظهار کرد: اجرای فاز نخست نیروگاه خورشیدی گامی عملی برای بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی به شمار می‌رود و زمینه را برای ارزیابی ظرفیت‌ها و توسعه مراحل بعدی این طرح فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش تخصص و توان فنی نیرو‌های داخلی سازمان در اجرای این طرح تصریح کرد: طراحی و اجرای این مرحله توسط واحد انفورماتیک سازمان مدیریت پسماند انجام شده است که نشان‌دهنده ظرفیت کارشناسی و توان اجرایی مجموعه در پیشبرد طرح‌های نوآورانه و توسعه زیرساخت‌های پایدار است.