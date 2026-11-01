

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه آقای واحدی به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی آمده؛ پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ که تا ۳۰ مهر موفق به دانش‌آموختگی نشوند، می‌توانند با موافقت دانشگاه، تحصیل خود را از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز کنند.



همچنین بر اساس این ابلاغیه، متقاضیان باید حداکثر تا بهمن‌ماه ۱۴۰۵ دانش‌آموخته شوند.



ثبت‌نام قطعی این پذیرفته‌شدگان تنها پس از دریافت مدرک تحصیلی مقطع قبلی امکان‌پذیر است.



مسئولیت رعایت ضوابط نظام وظیفه دانشجویان آقا نیز بر عهده دانشگاه‌ها خواهد بود.



