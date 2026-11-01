به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در پی مراجعه شهروند مسجدسلیمانی به پلیس فتا، مبنی بر کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی از طریق درج آگهی فروش اقساطی خودرو در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ عباسی بیان کرد: با اقدامات فنی و رصد هوشمندانه، مبلغ وجه رد‌یابی و پس از هماهنگی قضائی حساب مقصد مسدود و کل مبلغ مذکور عیناَ به حساب شاکی عودت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از شهروندان خواست: قبل از مشاهده و دریافت کالا، هیچ گونه وجهی به عنوان بیعانه یا پیش پرداخت وایز نکنند.