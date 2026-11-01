هوای کرمانشاه تا روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط همراه با رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، هوای استان تا روز چهارشنبه، قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری با وزش باد، در برخی نقاط همراه با رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

احتمال بارش، امروز در نیمه جنوبی و نواحی شرقی، فردا (دوشنبه) در نیمه شمالی و در روز چهارشنبه در نیمه غربی استان بیشتر به نظر می‌رسد.

به دنبال این وضعیت، در دو روز پایانی هفته، تقویت شرایط ناپایدار در جو منطقه، ضمن تشدید وزش باد، سبب بارندگی و رعدوبرق در اغلب نقاط استان خواهد شد.

متوسط دمای هوای که تا روز چهارشنبه در بیشتر نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ در روز‌های پنجشنبه و جمعه به طور نسبی کاهش می‌یابد.